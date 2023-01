Šempetrska bolnišnica prva v državi z novo storitvijo za bolnike

Šempeter pri Gorici, 18. januarja - V šempetrski bolnišnici je od danes odpuščenim bolnikom na voljo nova storitev. Kot prvi v Sloveniji so bolnikom ob odhodu izdali nova predpisana zdravila že v bolnišnici in jim ne bo treba ponje v zunanjo lekarno. S to storitvijo bodo največ pridobili bolniki, je za STA povedala v. d. strokovne direktorice Jasna Humar.