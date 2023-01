Študenti za organiziranje prehrane v okviru sistema študentskih menz

Ljubljana, 18. januarja - Reševanje trenutne krize študentske prehrane mora preseči reševanje zastarelega sistema študentskih bonov, potrebne so konkretne rešitve, ki ne bodo zagotovile le nižjega doplačila za obrok v gostinskih obratih, so poudarili na novinarski konferenci poslanskega kluba Glas. Pozvali so k čimprejšnjemu osmišljanju sistema študentskih menz.