Vreme: Oblačno

Ljubljana, 18. januarja - Zvečer bo nastalo še nekaj ploh. Ponoči bo oblačno, v drugem delu noči se bodo začele pojavljati padavine, meja sneženja se bo do jutra v notranjosti večinoma spustila do nižin. Proti jutru bo na Primorskem zapihala burja, na severu in vzhodu Slovenije severnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem okoli 4 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo do zmerno snežilo, več padavin bo na jugovzhodu. Na Primorskem bo občasno rahlo deževalo, pihala bo šibka do zmerna burja. Padavine bodo popoldne večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in v soboto bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. V soboto se bo tudi v notranjosti krepil severnik. Na jugovzhodu bo občasno rahlo naletaval sneg.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Na severnim Sredozemljem nastajajo padavinska območja, ki občasno vplivajo tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno, sprva se bodo pojavljale posamezne plohe. V drugem delu noči se bodo padavine razširile nad vse sosednje pokrajine, tudi po nižinah bo rahlo snežilo. V četrtek bo oblačno. Ob severnem Jadranu se bodo pojavljale plohe, lahko tudi kakšna nevihta, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo rahlo snežilo, padavine bodo popoldne večinoma ponehale.