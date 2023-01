Knjiga Od kvarkov do galaksij pomembna pridobitev na področju popularizacije znanosti

Ljubljana, 18. januarja - Raziskovalec na Kemijskem inštitutu Matej Huš je danes predstavil svojo knjigo Od kvarkov do galaksij, v kateri so zbrani njegovi različni poljudni in strokovni članki o znanosti in tehnologiji, ki jih je v zadnjih letih objavil v različni slovenski periodiki. Knjiga po njegovem mnenju pomeni pridobitev na področju popularizacije znanosti.