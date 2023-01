Župani občin ob trasi ceste 3a razvojne osi za premik in večjo dinamiko projekta

Kočevje, 18. januarja - V Kočevju so se na pobudo župana Vladimirja Prebiliča danes sešli župani sosednjih občin, ki jih povezuje trasa ceste 3a razvojne osi. Razlog za srečanje je bil, da pri projektu, ki se od februarja lani ni bistveno premaknil, dosežejo premik in večjo dinamiko. Izbrali so tudi svojega predstavnika za pogovore s pristojnimi.