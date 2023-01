Na ljubljanskem gradu lani spet našteli milijon obiskovalcev

Ljubljana, 18. januarja - Ljubljanski grad je lani obiskalo nekaj več kot milijon obiskovalcev, kar je precej več kot minuli dve leti, ki ju je zaznamovala epidemija covida-19. V grajskih prostorih so izvedli več kot 300 dogodkov in skoraj 400 poročnih obredov. S tirno vzpenjačo se je na grad prepeljalo okoli 430.000 potnikov, so zapisali v Javnem zavodu Ljubljanski grad.