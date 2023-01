Na celjskem okrožnem sodišču izrek sodbe Ducmanu

Celje, 19. januarja - Na celjskem okrožnem sodišču bo danes izrek sodbe Gregorju Ducmanu, ki mu tožilstvo očita umor matere na zahrbten in grozovit način marca 2021 v Zalogu pri Šempetru. Na ponedeljkovi obravnavi je tožilka Marija Sladič predlagala enotno kazen 30 let zapora. Ducmanova zagovornica Rosita Gabrilo pa se do predlagane kazni ni opredelila.