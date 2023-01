Mladinska knjiga v letošnjem letu s še več izdajami slovenskih avtorjev

Ljubljana, 18. januarja - Založba Mladinska knjiga, ki je lani izdala skoraj 650 naslovov, od tega več kot 281 novih, in natisnila več kot 1,2 milijona knjig, bo letos po besedah glavne urednice Alenke Kepic Mohar še večjo pozornost namenila izdaji izvirnih slovenskih del in mednarodnemu sodelovanju. Opozorila je še na avtorski portal v nastajanju in aplikacijo MK Plus.