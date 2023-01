EU bo humanitarno pomoč letos povečala na 1,7 milijarde evrov

Bruselj, 18. januarja - EU bo povečala finančna sredstva za humanitarno pomoč za leto 2023 na 1,7 milijarde evrov, so danes sporočili iz Evropske komisije. Humanitarne potrebe se namreč na svetovni ravni povečujejo, EU pa ostaja zavezana pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, so dejali. Največ, 382 milijonov evrov, bo namenjenih Bližnjemu vzhodu in severni Afriki.