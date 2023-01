Evropski poslanci pozivajo k odločnejšemu odzivu na ruske grožnje evropski varnosti

Strasbourg, 18. januarja - EU in njene članice morajo povečati vojaško, politično in humanitarno pomoč Ukrajini ter okrepiti svojo obrambo v boju proti ruskim grožnjam evropski varnosti, je zapisano v letnem poročilu o skupni zunanji in varnostni politiki, ki ga je danes sprejel Evropski parlament. V luči tega so poslanci še pozvali k bolj učinkovitemu odločanju znotraj EU.