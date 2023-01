Hrvaški politiki po pohvali Lavrova kritični do Milanovićevih izjav

Zagreb, 18. januarja - Politiki na Hrvaškem so izrazili kritike na račun izjave hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, da Nato v Ukrajini vodi vojno proti Rusiji, potem ko je njegove besede za odkrite in poštene danes označil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Poudarili so, da politika, ki jo zastopa Milanović, ni politika večine Hrvatov, poročajo hrvaški mediji.