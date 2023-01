V kranjski dobrodelni akciji zbrali rekordnih 31.500 evrov

Kranj, 18. januarja - Mestna občina Kranj je danes zaključila podaljšano praznično dobrodelno akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo. Akcijo so na pobudo kranjskega župana Matjaža Rakovca izvedli že četrto leto zapored in tokrat za družine in posameznike v stiski zbrali rekordnih 31.500 evrov.