Revija Otrok in knjiga obeležuje 50 let obstoja

Maribor, 18. januarja - Edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev Otrok in knjiga, ki jo izdaja Mariborska knjižnica, letos obeležuje 50 let obstoja. Kot je povedala dolgoletna urednica Darka Tancer Kajnih, revija od leta 2003 izhaja trikrat letno z naklado 2100 izvodov.