Pri Novem mestu se je iztiril vlak, pet potnikov lažje poškodovanih

Novo mesto, 18. januarja - Zaradi podrtega drevja se je v torek zvečer na železniški progi Metlika-Ljubljana v občini Novo mesto iztiril vlak. Po podatkih Slovenskih železnic (SŽ) se je pri tem lažje poškodovalo pet potnikov, ki so že v domači oskrbi. Železniška proga med Metliko in Ljubljano bo do nadaljnjega zaprta.