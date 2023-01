Medvedjev, Cicipas in Gauff zanesljivo v tretji krog

Melbourne, 18. januarja - Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas in Američanka Coco Gauff so zanesljivo napredovali v tretji krog teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Od visoko postavljenih igralk sta v večernem sporedu izpadli Rusinja Darja Kasatkina in Brazilka Beatriz Haddad Maia.