Ribiči o težavah ribjega živelja, lovci o težavah porasta števila zavarovanih vrst

Ljubljana, 18. januarja - Ribiči so se lani soočali z več izzivi, med glavnimi pa so bile podnebne spremembe. Te so bile namreč pogubne za ribji živelj, saj so določena porečja skorajda povsem presahnila, so na novinarski konferenci opozorili predstavniki ribiške zveze. Lovci pa so medtem izrazili skrbi glede rasti števila zavarovanih živalskih vrst.