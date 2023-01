V newyorškem Metropolitanskem muzeju obeležujejo 100-letnico fotografa Avedona

New York, 23. januarja - V newyorškem Metropolitanskem muzeju se spominjajo ameriškega fotografa Richarda Avedona, ki bi 15. maja dopolnil 100 let. Na razstavi Murals so predstavljeni trije njegovi monumentalni skupinski portreti. Umetniku so murali razširili možnosti fotografije, obenem so radikalno spremenili gledalčev pogled.