Dopoldne na borzi največ zanimanja za Zavarovalnico Triglav

Ljubljana, 18. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se dopoldne večinoma znižujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,16 odstotka. Dražje kot v torek so za zdaj le delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile že za 0,79 oz. 0,86 odstotka. Po slednjih vlagatelji danes tudi daleč največ povprašujejo.