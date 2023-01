Po štirih letih cenzure bodo na Kitajskem zopet predvajali Marvelove filme

Peking, 19. januarja - Marvel Studios je v sredo na kitajskem družbenem omrežju Weibo sporočil, da bosta v februarju v kitajskih kinematografih na ogled Črni Panter: Wakanda za vedno in Ant-Man in Osa: Kvantomanija. Oboževalci so navdušeni nad povratkom Marvelovih filmov, ki so bili prepovedani vse od izida filma Spider-man: Daleč od doma leta 2019.