Zdus za vsaj 7,1-odstotno uskladitev pokojnin

Ljubljana, 18. januarja - Zveza društev upokojencev predlaga, da se pokojnine februarja uskladijo vsaj za 7,1 odstotka, ne pa samo za predvidenih 4,9 odstotka. Glede na podatke o rasti inflacije in cen življenjskih potrebščin ocenjujejo, da jim bosta vlada in svet pokojninskega zavoda prisluhnila. Poleg tega naj vlada razmisli o izplačilu draginjskega dodatka, so pozvali.