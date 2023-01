Danes prva od treh tekem skakalcev v Sapporu

Sapporo, 20. januarja - Smučarski skakalci so se prvič to zimo preselili na drugo celino in bodo sezono svetovnega pokala nadaljevali s tremi tekmami v japonskem Sapporu. Pod goro Okura se vračajo po treh letih koronskega premora. V današnjih kvalifikacijah bo nastopilo sedem Slovencev na čelu s tretjim najboljšim skakalcem te zime Anžetom Laniškom.