Kopičenje odsluženih vozil v Žirovnici priča o potrebni spremembi inšpekcijskih postopkov

Žirovnica, 18. januarja - Prebivalci Brega in Most pri Žirovnici opozarjajo, da se v njihovih naseljih že vrsto let kopičijo odslužena vozila. Podjetje, ki se ukvarja s prodajo rabljenih delov, naj za skladiščenje vozil ne bi imelo ustreznih dovoljenj, vendar pa učinkovitega inšpekcijskega posredovanja ni, kar kaže na potrebo po spremembi inšpekcijskih postopkov.