Pri Novem mestu se je iztiril vlak, nekaj potnikov lažje poškodovanih

Novo mesto, 18. januarja - Zaradi podrtega drevja se je v torek zvečer na železniški progi Metlika-Ljubljana v občini Novo mesto iztiril vlak. Po podatkih Slovenskih železnic sta bila lažje poškodovana dva potnika, po navedbah uprave za zaščito in reševanje pa trije. Železniška proga med Metliko in Ljubljana bo do nadaljnjega zaprta, so sporočili iz Slovenskih železnic.