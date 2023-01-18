Izidi OP Avstralije v tenisu (1)
Melbourne, 18. januarja - Izidi odprtega prvenstva Avstralije v tenisu (1).
* Izidi:
- Melbourne, grand slam (49,2 milijona evrov):
- moški, 2. krog:
Mackenzie McDonald (ZDA) - Rafael Nadal (Špa/1) 6:4, 6:4, 7:5;
Frances Tiafoe (ZDA/16) - Juncheng Shang (Kit) 6:4, 6:4, 6:1;
Jannik Sinner (Ita/15) - Tomas Etcheverry (Arg) 6:3, 6:2, 6:2;
Felix Auger-Aliassime (Kan/6) - Alex Molčan (Slk) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2;
- moški, 1. krog:
Emil Ruusuvuori (Fin) - Max Purcell (Avs) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11);
Michael Mmoh (ZDA) - Laurent Lokoli (Fra) 4:6, 2:6, 7:6 (7), 6:4, 6:2;
- ženske, 2. krog:
Iga Swiatek (Pol/1) - Camila Osorio (Kol) 6:2, 6:3;
Jessica Pegula (ZDA/3) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:2, 7:6 (5);
Anhelina Kalinina (Ukr) - Petra Kvitova (Češ/15) 7:5, 6:4;
Maria Sakari (Grč/6) - Dijana Schnaider (Rus) 3:6, 7:5, 6:3;
- ženske, 1. krog:
Lauren Davis (ZDA) - Danka Kovinić (Čgo) 1:6, 7:5, 6:1;
Donna Vekić (Hrv) - Oksana Selehmeteva (Rus) 6:2, 2:6, 7:6 (10:7).