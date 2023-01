Delo o ministrstvu za zmagovalce (18. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Rok Tamše v komentarju Na poti do športnega butika odličnosti piše o področju športa, ki se je v novo oblikovani vladi med drugim znašlo pod okriljem ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot ugotavlja avtor, bo harmonija med športom, turizmom in gospodarstvom poleg izjemnih športnih pravljic zagotavljala tudi socialno-ekonomske presežke.