Nemčija, Nizozemska, Egipt in Danska zmagali v skupinah na SP

Krakov, 17. januarja - Rokometaši Nemčije, Nizozemske, Egipta in Danske so zmagali v svojih predtekmovalnih skupinah na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. S 3. krogom se je končal prvi del, v drugega bo Slovenija v sredo vstopila v Krakovu, kjer jo čakajo na papirju najlažji tekmeci iz Irana, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.