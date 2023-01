Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o tem, da je ministrstvo za okolje in prostor Nuklearni elektrarni Krško izdalo soglasje za podaljšanje obratovanja. Pisale pa so tudi o izjavi zunanje ministrice Tanje Fajon glede doseganja kompromisa med Beogradom in Prištino ter o podražitvi 95-oktanskega bencina.