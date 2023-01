Biden in nizozemski premier o dobavnih verigah in Ukrajini

Washington, 17. januarja - Ameriški predsednik Joe Biden je danes sprejel nizozemskega premierja Marka Rutteja. Kot so po pogovorih sporočili iz Bele hiše, sta voditelja pregledala trdno politično, varnostno, gospodarsko in humanitarno podporo Ukrajini, ki se sooča s surovo rusko agresijo in govorila o prizadevanjih za kaznovanje Rusije zaradi vojnih zločinov.