Predsednica Pirc Musar začenja srečanja s prvaki parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin

Ljubljana, 18. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes začenja srečanja s prvaki parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin. Danes bo tako gostila predsednika Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba ter vodjo poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica. Do konca tedna bo gostila še predsednika in vodji poslanskih skupin SDS in NSi.