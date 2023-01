Člani komisije DZ za peticije za odpravo težav na področju družinskih zdravnikov

Ljubljana, 17. januarja - Člani komisije DZ za peticije so se v razpravi o pomanjkanju družinskih zdravnikov danes strinjali, da so rešitve nujne. A so poslanci iz koalicije pri tem spomnili, da je ministrstvo za zdravje že napovedalo zdravstveno reformo, sprejema pa tudi kratkoročne ukrepe. Tako predlog sklepa, po katerem bi pripravilo učinkovite ukrepe, ni bil sprejet.