Finance o dvigih plač v javnem sektorju (18. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Jurij Šimac v komentarju Boštjančič, Mesec, Han - kam so šli vsi varuhi stabilnosti javnih financ? piše o poplavi dvigov plač v javnem sektorju. Pri tem se sprašuje, kam so izginili vsi varuhi finančne stabilnosti, ki so imeli veliko za povedati čez davčno reformo Janševe vlade in njenih domnevno uničujočih posledicah za državni proračun.