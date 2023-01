Predsednica DZ sprejela predstavnike Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan

Ljubljana, 17. januarja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnike Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan, ki so izpostavili potrebo po ureditvi statusa gluhoslepih. Z namenom celostne ureditve področja pa so pripravili tudi predlog zakona o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto, ki ga je predsednica podprla, so sporočili iz DZ.