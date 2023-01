Maša Robin zaradi poškodbe na treningu brez nastopa na MSP

St. Anton, 17. januarja - Na treningu smuka na mladinskem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, ki bo do 25. januarja potekalo v avstrijskem St. Antonu, se je poškodovala Maša Robin. Po pregledu v bolnišnici so ugotovili, da gre za zlom fibule, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Tekmovalka je že na poti v Ljubljano na nadaljnje preglede.