AVK ugotovila dogovarjanje o odkupnih cenah pšenice

Ljubljana, 17. januarja - Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je ugotovila, da so se podjetja Mlin Korošec, Mlinopek, Mlinotest, Panvita in Žito dogovarjala o skupni odkupni ceni pšenice v letu 2020. Določila so enake cene oziroma cene z minimalnimi razlikami. S tem so kršila pravila o varstvu konkurence. Odločba sicer še ni pravnomočna.