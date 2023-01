Evropske borze neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 17. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje končali neenotno. Vlagatelje so po ocenah analitikov razočarali podatki o lanski rasti kitajskega bruto domačega proizvoda (BDP), ki je bila ena najnižjih v zadnjih 40 letih. Nafta se je podražila, vrednost evra pa se je znižala. Dodatno znižale so se tudi cene plina v Evropi.