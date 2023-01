Vodstvi Mercatorja in Ljubljanskih mlekarn po sestanku napovedali iskanje rešitev

Ljubljana, 17. januarja - Poslovodstvi Mercatorja in Ljubljanskih mlekarn sta se na današnjem sestanku dogovorili za iskanje rešitev, ki bodo njunim skupnim kupcem zagotovile nemoteno in konkurenčno ponudbo izdelkov, so sporočili iz obeh družb. Ljubljanske mlekarne so namreč pred dnevi ustavile dobave Mercatorju, ker ta ni pristal na zvišanje cen mleka.