Senat ljubljanske univerze dal soglasje k letnemu delovnemu načrtu za tekoče leto

Ljubljana, 17. januarja - Senat ljubljanske univerze je na današnji seji dal soglasje k letnemu delovnemu načrtu za to leto. Sprejel je tudi metodologijo za dodelitev mentorskih mest in pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter potrdil vloge za zunanje vzorčne evalvacije doktorskih študijskih programov in članstvo v delovnih telesih senata.