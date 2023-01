Komisija za nadzor javnih financ opozorila na nesprejemljive razmere v zdravstvu

Ljubljana, 17. januarja - Razmere v slovenskem zdravstvu so nesprejemljive in bodo lahko v primeru tožb tistih, ki ne morejo do osebnega zdravnika, še dodatno obremenile javne finance, so opozorili člani komisije DZ za nadzor javnih financ. Predsednik komisije Jernej Vrtovec (NSi) je ocenil, da zdravstveni sistem nedvomno potrebuje reorganizacijo.