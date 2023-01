Predsednica DZ Klakočar Zupančič sprejela predstavnike Zavoda Varna pot

Ljubljana, 17. januarja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnike Zavoda Varna pot. Klakočar Zupančič je predstavnikom zavoda prisluhnila in dejala, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi naredila vse, da bi prišli do ustreznih in želenih rešitev, ki so potrebne za večjo varnost posameznika v cestnem prometu, so sporočili iz DZ.