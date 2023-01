Vreme: Oblačno s padavinami

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo nastajale krajevne plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V petek in v soboto bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Na severnim Sredozemljem nastajajo padavinska območja, ki občasno vplivajo tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo padavine zajele vse sosednje pokrajine. Po nižinah Hrvaške in severne Italije bo večinoma deževalo, drugod marsikje snežilo.V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.