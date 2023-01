Goldman Sachs z 69-odstotnim padcem četrtletnega dobička

New York, 17. januarja - Ameriška banka Goldman Sachs je v zadnjem lanskem četrtletju zabeležila 1,2 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 69 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki so se zmanjšali za 16 odstotkov na 10,6 milijarde dolarjev. Slabše poslovne rezultate so pripisali veliko manjšemu številu združitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.