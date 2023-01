Odbor DZ na zahtevo NSi o pomenu živinoreje za slovensko kmetijstvo

Ljubljana, 17. januarja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 2. februarja obravnaval pomen živinoreje za slovensko kmetijstvo in samooskrbo ter njen vpliv na dvigu cen osnovnih živil. Sklic nujne seje so zahtevali poslanci NSi, ki članom odbora predlagajo, naj vlado in resorno ministrstvo pozovejo k bolj aktivni podpori živinorejske panoge.