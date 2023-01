Na Debelem rtiču spodbujajo integracijo ukrajinskih otrok skozi igro

Ankaran, 17. januarja - V nastanitvenem centru Debeli rtič je med 95 begunci iz Ukrajine tudi 28 otrok. Odslej se lahko zabavajo z igranjem na leseno tolkalo, ki jim ga je podarilo Mednarodno združenje žensk Ljubljana in so ga danes predstavili javnosti. Pridobitev veseli prostovoljce Slovenske filantropije, ki vsakodnevno pomagajo otrokom pri učenju in v prostem času.