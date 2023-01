Za osrednje premoženja družbe Ravne Presses ena ponudba

Ravne na Koroškem, 18. januarja - Stečajna upraviteljica podjetja Ravne Presses v stečaju Klavdija Ambrož je v okviru dvomesečnega zbiranja zavezujočih ponudb za nakup osrednjega premoženja družbe Ravne Presses v stečaju - to je nepremičnin, opreme in strojev ter zalog izdelkov in materiala - prejela eno ponudbo, ki je nekoliko nad izhodiščno ceno. Ponudnik je iz Slovenije.