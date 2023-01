Slovenci močnejši za Gabra, proti Vujovićevim Irancem odločno na zmago

Krakov, 17. januarja - Slovenski rokometaši so okoli opoldneva prispeli v Krakov, kjer jih med 18. in 22. januarjem čakajo tekme glavnega dela svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. V drugem največjem poljskem mestu se jim je pridružil tudi krožni napadalec Matej Gaber, ki ga je selektor Uroš Zorman naknadno poklical zaradi zdravstvenih težav Boruta Mačkovška.