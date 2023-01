Med kandidati za generalnega direktorja UKC Ljubljana tudi zdajšnji v. d. Jug

Ljubljana, 17. januarja - V soboto se je iztekel razpis za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki ga po neuspešnem jesenskem razpisu kot v. d. vodi Marko Jug. Na tokratnem razpisu so vloge oddali trije posamezniki, med njimi tudi Jug, so pri UKC potrdili za STA. Predstavitve kandidatov bodo potekale naslednji teden, so napovedali.