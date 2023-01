Na Nizozemskem prijeli nekdanjega varnostnega vodjo Islamske države

Rotterdam, 17. januarja - Na Nizozemskem so danes prijeli domnevnega nekdanjega varnostnega vodjo skrajne skupine Islamska država (IS) v Siriji. Nizozemsko državno tožilstvo ga sumi vojnih zločinov, ki naj bi jih zagrešil v Siriji, ko je imel vodilno vlogo v IS v letih 2015-2018. Za IS in islamistično milico Fronta Al Nusra je deloval v sirskem begunskem taborišču Jarmuk.