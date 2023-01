Ministrica Ajanović Hovnik ustanovila strokovni svet za modernizacijo javne uprave

Ljubljana, 17. januarja - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je ustanovila strokovni svet za modernizacijo javne uprave. K sodelovanju v novoustanovljenem posvetovalnem telesu, ki bo sestavljeno iz treh delovnih skupin, je povabila predstavnike univerz in fakultet, gospodarskih in obrtnih združenj, nevladnega sektorja ter zaposlene v javni in državni upravi.