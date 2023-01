Na tradicionalnem srečanju županj in županov o pomembnosti sodelovanja države z lokalnimi skupnostmi

Ljubljana, 17. januarja - Sodelovanje med občinami in državo je zelo pomembno, sta si bila danes na srečanju županj in županov v organizaciji Skupnosti občin Slovenije enotna predsednik skupnosti Vladimir Prebilič in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Pomemben korak k ustreznemu ovrednotenju dela vodstev občin pa je prenova plačnega sistema, menita.