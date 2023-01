Slovenski filmi v izboru za nagrade na tržaškem filmskem festivalu

Trst, 18. januarja - V tekmovalni program celovečernih igranih filmov tržaškega filmskega festivala, ki se bo začel v soboto in končal 28. januarja, se je uvrstil tudi slovenski celovečerec Zbudi me v režiji Marka Šantića. V kategoriji kratkih filmov se bodo za nagrade potegovali slovenski filmi Tako se je končalo poletje, O denarju in sreči ter Pentola.